台南市政府水利局自縣市合併後迄今，已投入2.6億元復育沙洲。（南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府水利局自縣市合併後迄今，已投入2.6億元復育沙洲。（南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府水利局自縣市合併後迄今，已投入2.6億元復育沙洲。（南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市青山港沙洲近15年來每年以平均50公尺的速度退縮，七股潟湖的面積也因此愈來愈小，台南市政府水利局自縣市合併後迄今，已投入2.6億元復育沙洲面積約78公頃，復育沙洲長度約16公里，疏濬潟湖土方約93萬方。

沙洲及潟湖可以說是海岸天然的第一道防波堤及滯洪池，如未及時辦理復育工程，恐對沿海整體防災功能造成嚴重影響，因此水利局自2011年起於北門區及七股區共計辦理30件沙洲復育工程。

復育方法主要係利用竹樁、海事固袋及沙腸袋等近自然工法，消減波浪及暴潮能量，達到減緩沙洲侵蝕的效果；另一部分則是加強沙洲內在的防護強度，主要以抽砂養灘、編籬定砂及搭配植生復育，達到加高培厚沙洲的效果。

由於抽砂養灘是抽取潟湖內的淤砂填築於沙洲上，因此也一併達到了清淤潟湖的功效，延長了潟湖的壽命。

水利局表示，根據衛星影像判讀，青山港沙洲於2012年至2018年期間，退縮速度已大幅減少，從每年平均50公尺減緩為6公尺。若比較2016年至2018年變化，全線則呈現穩定甚至部分區域有往外海成長趨勢，顯示沙洲復育已有初步成效。

目前全線幾乎已完成鄰海側消波防護設施竹樁、沙腸袋施作，後續工作將注重在沙洲本身加高、培厚以及固砂恢復植生為主，以達到復育沙洲及潟湖永續發展的目標。

(中時 )