高雄巿議會巿政總質詢29日結束，民進黨團召韓賜村表示，明年109年度總預算1465億，民進黨團一毛不刪。會後他說明，總預算有關教育、社福跟民生福祉的，原則上會給予通過，其他部分繼續協商，畢竟韓國瑜明年也有可能繼續當巿長，巿政還是要推動。

韓賜村說，對於韓巿長在本會期無法進到議會備詢，並接受議員的質詢與答覆，民進黨團深表遺憾，也愧對全體市民的期待落空。不過他表示，明年109年度總預算1465億，民進黨團一毛不刪，但會看緊市民荷包、監督巿政，以配合市府的巿政推動，但期許所有的巿府團隊能夠本於專業跟負責任的態度，好好的執行預算，創造全體市民的福祉。

民進黨團幹事長陳致中語帶酸味地說，恭喜韓巿長總質詢大逃脫成功，韓要規避議會監督算成功，但是逃的了一時、逃不了一世，有史以來最荒唐的總質詢，巿長不在位置上，這3個月通通都是看守內閣，通通沒有辦法做事情。

問還債神招回答不出來，革命性的突破也回答不出來，所有的事情都推給韓國瑜，這是高雄巿府愧對高雄巿民，現場每一位巿府官員都是待罪羔羊，是被韓國瑜拖累，但也是共犯結構，從韓國瑜請假那天開始，就註定這是一場災難，當韓國瑜被全國的民意否決之後，他還是得回到議會。

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(中時 )