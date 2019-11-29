創世苗栗院12月13日將於頭份東北角國際宴會廳，舉辦「愛心處處飄．公益餐會」，今日邀請邱可芬藝術舞蹈團，到院以優美舞姿關懷植物人，為12月舉辦的公益餐會暖場，祈祝公益餐會圓滿成功。
搖曳的舞姿，華麗的舞服，邱可芬藝術舞蹈團10名團員，29日到院表演歌舞秀，跳出對植物人的祝福，團長邱可芬表示，跳舞可以撫慰人心、消除壓力，是個很棒的活動，這次受邀在公益餐會活動上表演，為植物人公益出一份力，感到很榮幸，希望社會大眾有錢出錢、有力出力，一起做公益。
創世苗栗院成立18年來，幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，擴院成功後可容納87名植物人，但隨著安養人數增加，服務經費需求亦倍增，透過舉辦公益餐會，盼號召社會大眾共襄善舉，以「認桌、認券」方式，幫助植物人服務能長遠而持續。
創世苗栗院說明，公益餐會將於12月13日晚間6時30分，在頭份東北角國際宴會廳舉辦，除可享用美味佳餚，還可欣賞歌手精彩表演，活動所得將全數用於寒士吃飽30尾牙和植物人常年安養經費，歡迎大家來享美食、聽好歌、做公益，餐券也能轉贈弱勢家庭享用。愛心專線：（037）275848。
(中時 )
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