台南市無黨籍立委第5選區參選人陳致曉29日上午開著宣傳車，到同區的民進黨立委林俊憲競選總部下戰帖，質疑他為前台南市長賴清德護航，放任14萬噸毒爐渣遍布台南。林俊憲表示，不會回應個別候選人「刷存在感」的作秀活動。

以土地抗爭起家的南鐵東移全線自救會會長陳致曉，參選以來打著「願同弱少鬥強權」口號，多次衝到林俊憲競選總部嗆聲，29日他開著宣傳車到總部下戰帖，提問「為何放任14萬噸毒爐渣遍布台南？」並稱將陸續提出多項公共議題請教林俊憲，林俊憲服務處派出1名女工作員接下戰帖。

陳致曉多年前在南鐵東移案槓上前台南市長賴清德，今年宣布參選立委，轉從政府制度內抗爭，他參選後不斷質疑賴清德子弟兵林俊憲，曾到林的服務處上演「西瓜俠」行動劇，諷刺綠營在深綠票倉的台南推出1顆西瓜都會當選，遭林的競選幹部曾俊仁怒指挑釁。

陳致曉29日再度到林競選總部下戰帖，這次他在宣傳車上以大聲公質疑台南的毒爐渣問題，警方一度以妨害安寧要求他停止發話，他最後在地上陳情書後離去。

陳致曉提到，全台最大焚化爐渣底處理公司「映誠」販售高度摻合「未事前處理」的焚化爐渣底的砂土給各工程公司。映誠在2016年遭起訴、判決10個汙染案件中，案情最重的都集中在台南。包含「歸仁段及關廟段高鐵東側聯外道路工程、南市九份子重劃工程、國道八號南科聯絡道路工程、台南路平專案等工程」

陳致曉指出，林俊憲護衛賴清德惡政，罔顧市民權益。選擇站在權勢那一側。認為他是幫派權貴的立委。

林俊憲競選總部表示，政治人物最核心的基礎，在於經歷長年基層耕耘努力，才能得到選民認同與支持。將不會回應個別候選人「刷存在感」的作秀活動。

(中時 )