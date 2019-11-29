環保局取用社區合格放流水於街道灑水改善揚塵。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府環保局力推社區汙水健診，輔導大樓妥善操作汙水處理設施，除可省水減汙，更可大幅降低電費，以一處300戶大型社區為例，電費年省多達18萬元。環保局針對汙水處理完善的10處社區與一家廠商公開表揚，將取用社區放流水進行街道灑水，抑制揚塵汙染，發揮「小水滴大利用」效益。

環保局指出，台中60％河川有機汙染源來自家戶生活汙水，市府已針對全市550處大型社區汙水設施全面健診改善，只要汙水處理設施妥善維護操作，放流水就可淨化再生，變身為小水庫，枯水期可提供清潔隊街道灑水與植栽澆灌。

大型社區處理設施過去每月電費近5萬元，經專家輔導採用輪替曝氣後，汙水設施省電約30％，電費年省多達18萬元，水質也有效改善，以登陽步康橋社區為例，汙水池送風量足夠、放流水加藥消毒、處理池浮渣汙泥定期抽除，不僅環境整潔無異味，放流水也符合標準，搭配雨水回收與省水馬桶等設施，此次評比獲特優實至名歸。

環保局強調，各項評比成績如下，特優社區：登陽步康橋社區；優等社區：大毅好幸福管理委員會、喬立雍容社區；甲等社區：敘登陽公寓大廈、城上城；優良社區：大熊康橋、高鐵青田社區、佳福帝璽、德鑫傳世、大美社區；評比優良代操作廠商：上優世環境科技有限公司。

(中時 )