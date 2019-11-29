在警方歷經兩日蒐證後，香港警方29日發表聲明，已完成理工大學內的搜查，並撤離警方調查人員並解除理大範圍的封鎖線，校園已交由校方管理，讓長達封鎖近兩周的理大得以解封。

在校方通知警方處理下，警方安全小組及刑事偵緝人員會聯同校方代表近百人28日入理大校園處理危險品及攻擊性武器，並在場蒐證。香港警方29日透過臉書發表聲明，警方一共於校內檢走3989枚汽油彈、1339件爆炸品、601枝腐蝕性液體、及573件武器。

港媒《星島日報》指出，消防人員指出校內有大量危險化學品，初步點算懷疑有超過550公升屬於第五類危險品的易燃液體、20公升屬於第三類危險品的腐蝕性液體、80公升屬第四類危險品的有毒物質及其他危險品，實驗室也曾被人破壞及闖入，倉庫內15支滅火器也被人取去，校內不少消防設備被破壞。另有44輛停泊校園停車場汽車被毀壞，主要被人打開油箱蓋或破壞油箱，相信被盜走電油製造汽油彈。

理大發聲明稱，消防及相關的政府部門已於29日早完成清除危險品的程序，警方亦已宣布解封校園。由於目前校園情況仍存在不安全因素，而且清理、盤點及修復工作需時，故校園仍需關閉，只限校方授權的人進入，直至另行通告為止。理大接收校園後，會即時進行盤點和全面的環境及安全評估工作，呼籲學校師生、職員及公眾人士在此期間，不要進入校園，希望各界諒解。

(中時電子報)