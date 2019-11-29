專業軍事月刊《國防譯粹》11月號，大幅度宣傳總統蔡英文。（張競提供）

專業軍事月刊《國防譯粹》出現大量蔡英文插圖。（張競提供）

莒光保防單元劇《佈憲》近日首播，因片中共諜扮相極似國民黨總統候選人韓國瑜而被質疑行政不中立。現在國防部行政不中立一事又添一樁，海軍前艦長張競指出，國防部出版的11月號《國防譯粹》，使用多張總統蔡英文照片，「更像總統競選歌功頌德文宣刊物，實在是有夠扯！」

莒光保防單元劇《佈憲》近日疑似以光頭共諜對韓國瑜進行不當影射，韓國瑜近日就此回應痛批，憲兵司令部「老是拍馬屁，拍得太離譜了！」並痛斥「影射性太強」，要求國防部公開說明。

製作影片的憲兵指揮部隨即回應，並無做其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀，並稱堅守行政中立。國防部仍按照原訂計畫播出該影片。

一波未平一波又起！國防部軍事專業期刊也因宣傳蔡英文遭質疑行政不中立。張競指出，國防部出版的11月號《國防譯粹》，使用多張總統蔡英文照片，他說：「假若大家認為國防部影射韓國瑜的保防單元劇很離譜，那麼這期「《國防譯粹》就更像總統競選歌功頌德文宣刊物，實在是有夠扯！」

張競受訪時指出，國防部吹捧小英，要是放在「政令宣導」或是「政治教育」的《革命軍》、《奮鬥》或《勝利之光》。大家不會覺得很過份。但《國防譯粹》是以他國軍隊與國防新知為主要翻譯取材。換言之，這是份國軍吸受「外軍」的重要資訊管道。

張競表示，國軍編譯體系向來編譯取向都是以純軍事戰略角度取材。而不是以國際事務或國際關係作為軍事編譯重點，因此多半都針對他國戰術戰法、國防政策、武器新知、後勤維修與軍事科技為「國防譯粹」稿件取材重點。

對照10月號及11月號兩期《國防譯粹》，10月號主題為「中共海軍」的月刊插圖完全都沒有出現蔡英文，但主題為「國家安全」的11月號期刊，則一口氣出現7張蔡英文照片。如此懸殊的差異，引發各界質疑隨著大選臨近，國防部加強「助選」的聯想。

(旺報 )