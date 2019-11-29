邱琦雯結束民視8點檔《大時代》拍攝後，向經紀公司艾迪昇告假，當下買了飛往南美洲機票，好好犒賞自己。她在熱情的南美洲穿得火辣，到墨西哥灣遊玩頻接收當地男性的注目禮，甚至還有嫩男耍浪漫，送上貝殼示愛，邱琦雯害羞直稱：「他們都好直接，讓人真不好意思。」

邱琦雯對這次旅行期待已久，地點是她精心挑選，她笑說：「我只有一個選項，就是要很遠很遠，所以就選了南美洲。」她對南美洲讚不絕口，無論建築、地景、食物、人文，每件事情都讓她目不暇給，她甚至故意不開通手機網路，只為了更專心體驗不同的文化，她分享：「這邊真的好棒，每天我都迫不及待出門，享受每分每秒。」

邱琦雯在南美洲穿著清涼。（艾迪昇提供）

她在熱帶國家入境隨俗，穿上細肩小洋裝享受陽光，她白皙肌膚在各處都引起注目。有次逛到墨西哥灣，沙灘上的男性紛紛將目光移到她身上，有的近身搭訕，不停唤她「pretty girl」、「you are so beautiful」，其中有位20出頭的年輕男生，甚至還特意在她面前，從沙灘中挖出一個大貝殼，煞有其事的獻給她，邱琦雯羞紅臉收下，成為旅途中難忘的回憶。

她這次出遊，除了散心之外，還順帶考察當地的流行元素，希望能從中擷取靈感，成為下一次設計衣服的元素，她說：「我上次和品牌合作，一開始還很擔心，幸好成果很不錯，讓我有信心繼續設計美麗的衣服。」她升格服裝設計師，成品廣受好評，還有粉絲一次購齊她的設計款，拍照和她分享心得，讓邱琦雯成就感十足。

(中時 )