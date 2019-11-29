國民黨總統參選人韓國瑜近期向蔡英文總統下戰帖，希望能來場政見辯論，韓今天偕同國政顧問團，一口氣宣布26項政策，期盼讓選戰回歸政策討論，韓列舉今年選舉出現「假民調、假新聞、抹黑造謠」等三多，為台灣民主政治選舉以來前所未聞，他更提出「四信念、六原則、三不改變」。

韓國瑜說，2020年總統大選到了不可思議的情況，幾十年來台灣民主政治選舉沒有像今年這樣子，重大政策時常失焦，選舉眾心全都在不入流之處，在泥沼中拔不出來，不是台灣人民幸福。

韓國瑜列舉「假民調、假新聞、抹黑造謠」特別多窘境，因此今天的國政發表會就是要導入正軌，讓人民做最終裁判選擇，今天這場意義重大，大旱望雲霓。

他指出「四大信念」不會改變，包含捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持台灣自由民主、從政最高目標為莫忘世上苦人多 。其次「三不改變」，承諾會鞏固國防，確保台海和平的方向絕不改變；反對台獨，拒絕一國兩制的決心絕不改變；台灣安全，人民有錢的執政目標絕不改變。

韓國瑜也說未來國家執政六項原則，用人唯才，絕不酬庸；依法行政，絕不濫權；傾聽民意，絕不霸道；提升效率，絕不拖延；公平公正，絕不偏私；為政清廉，絕不貪汙。

(中時 )