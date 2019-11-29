政務委員林萬億上午接見核廢遷出蘭嶼、總統府資政林新羽等一行人。林萬億表示，蘭嶼鄉親擔心「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」的25.5億元會被誤會核廢不遷場，他已說明補償與遷場是不同的課題，鄉親要求核廢料遷出蘭嶼，他會向蘇揆及蔡總統轉達。

林萬億說，蘭嶼鄉親關心的是核廢料貯存場何時遷場，程序如何，是否需要建立一個平台，讓政府、台電及蘭嶼的部落鄉親有對話機制，他們也擔心補償要點會影響遷廠，25.5億元的錢會被誤解就是不遷場，或讓蘭嶼鄉親產生福利依賴及收買誤解及嫌疑。

林萬億向陳情鄉親說，補償要點是經過長時間討論，包括4次他親自主持的會議，其中有一次還到蘭嶼聽了部落的聲音，研究團隊也到蘭嶼跟部落一一訪談，把所有資料一一整理出來後，確定調查報告的結論，也就是蘭嶼在不知情的情況下設了核廢料貯存場，政府要對因核廢料貯存場造成蘭嶼文化經濟社會健康等條件等不利影響研議補償。所以補償條例是針對過去所造成損害的補償，不是未來遷場的補償，並沒有意思拿來當作收買、攏絡沒有這個意思，而是對過去轉型正義中的確因核廢1999年以前未補償部分進行回溯補償，達成轉型正義的目的。

除了核廢料遷場外，林萬億說，對於鄉親的相關訴求，包括真相調查報告後續可以持續進行，對於一些新素材資料還是希望真相調查小組可以找出來，這些他都同意，但遷場並非他管轄業務，他同意轉達鄉親意見給蘇揆及蔡英文總統。

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(中時 )