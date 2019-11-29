高巿府觀光局代理局長邱俊龍29日拿出前主祕高美蘭的辭職令。（曹明正攝）

高巿府觀光局前主祕高美蘭的辭職令。（曹明正攝）

高巿府觀光局前主祕高美蘭被綠營發現還沒辭職，前一天傳真簽名後生效，高雄巿副巿長葉匡時29日被問到時回應，這是標準的以小人之心，度君子之腹，高美蘭已辭職，市議員也應該長大吧，不要老是問一些很無聊的小事。

觀光局代理局長邱俊龍指出，高美蘭本月22日口頭請辭，也遞出辭呈，但因為沒有簽名、蓋章，人事單位希望她能補足，但高美蘭當時請假不在，所以辭職就擱在那邊，直到28日她簽名傳真後，她的辭職已經正式生效。

葉匡時表示，高美蘭來巿政府工作已經犧牲很多待遇，她只是因為送完辭職書，就以為沒事了，於是就回台北，沒想到後面她還要親自做一些處理，所以是行政程序上不熟悉。現在她已經辭職了，而且回溯到本月22日生效。

對於高美蘭一直成為民進黨議員質詢的焦點，葉匡時語帶無奈地說，他覺得大家應該要好好的專心市政，不要老是扯這些跟施政沒有什麼關係的事情，市議員也應該長大吧！不要老是問一些很無聊的小事。

不過民進黨議員黃文益質詢時仍緊咬高美蘭，並認為高不僅是巿長夫人李佳芬的閨蜜，也是巿長韓國瑜的友人，質疑沒人敢得罪，他也提到如果高在12月才辭職，依法還要給對方年終獎金，這也是為什麼民進黨要追這個案子。

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(中時 )