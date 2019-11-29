國民黨總統參選人韓國瑜再提多項政見。（本報資料照)

國民黨總統參選人韓國瑜今（29）日和副手參選人張善政、國政顧問團成員，共同公布國政報告，在財經政策方面，主張成立「主權財富基金」，提高房租列舉扣除額、首購房貸利息扣除額，還要檢討「囤房稅」政策。

這場國政報告記者會，分別由國政顧問團旗下的分組召集人、顧問，分別說明政策，涵蓋了經濟產業、財政金融、兩岸、能源、社福、醫療、觀光等26類政見主張。

在經濟產業政策方面，經濟小組召集人林祖嘉說，要建設自由開放的經貿環境，推動生產力4.0，再造產業競爭優勢，同時要健全投資環境，有效解決五缺問題，打造庶民經濟的希望工程。

在財政金融政策方面，共有三點主張，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說明，第一，要提升稅務效率，檢討修正「財政收支劃分法」，且強調遵守財政紀律，引導各項資源投入國家建設。第二，租稅政策要「扶青助弱」，曾銘宗說，包含要提高房租列舉扣除額、首購房貸利息扣除額，也要檢討「囤房稅」政策，向跨國公司課徵數位捐，指定用途於協助青年創業與就業。

第三，曾銘宗說，在金融創新方面，要打造台灣成為「亞太金融創新中心」及「亞太金融集資中心」，推動新型態資產融資擔保立法，健全「銀髮金融保障」體系，並成立「主權財富基金」。

在能源政策上，國政顧問團副總召杜紫軍說明，目標是要讓台灣有充裕、穩定不中斷，而且價格平穩合理的能源供應，以支持民生與經濟的長遠發展。因此有五大政策主張。

第一，重新檢討台灣能源發展的合理目標及策略。第二，提高國家能源安全，減少跨區供電。第三，逐年減少燃煤發電，降低空氣污染。第四，推動產業轉型及節能，降低用電成長。第五，遵守公投決定，落實以核養綠策略。

(工商 )