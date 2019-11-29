總統蔡英文今年2月推出車齡10年以上計程車汰舊換新方案，交通部9月再放寬限制，7年以上的計程車就能提出申請，交通部今日凌晨終於在公路總局網站公告，業者即日起可提出申請。

根據公告，補助第1梯次為車齡7年以上的個人計程車駕駛人、合作社計程車駕駛人及計程車公司（行號）之自備車輛參與經營駕駛人所有之計程車。第2梯次則是車齡12年以上之計程車公司（行號）自有車輛。

補助金額方面，燃油計程車補助15萬元，油電混合計程車補助25萬元、電動計程車補助35萬元，詳細規定公告於公路總局官方網站。

公路總局指出，108、109年度補助名額燃料計程車8940名、油電混合計程車2910名、電動計程車150名，由於第1、2階段申請補助人數未達公告名額，因此將辦理第3階段公告受理申請，超過名額時優先補助車齡較高者，車齡相同者則由公路總局進行抽籤。

(中時 )