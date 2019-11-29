青年軍希透過他們的勇敢，將焦慮的「芒果乾」轉換成實際的行動，呼籲大家明年一定要記得回家投票！（蔡英文總統台中競選總部提供／陳世宗台中傳真）

台中小英青年軍29日上街頭快閃，舉牌大喊「1月11日回家投票」！這群青年軍在台中工業區入口，對著穿梭的車潮跳舞呼口號；青年軍強調，他們希望透過他們的勇敢，將焦慮的「芒果乾」轉換成實際的行動，呼籲大家明年一定要記得回家投票！

今天上午小英青年軍在台灣大道、工業區1路集合，對著街頭熱舞吸引路過汽、機車駕駛注目；青年軍舉著「回家投票」、「抗中保台顧主權」等牌子，呼籲明年選舉回家投票。

小英台中競選總部強調，青年軍們帶著滿滿的活力與熱情，在路口用活力的早操和精神抖擻的口號為各位上班的朋友加油，也希望大家明年一起站出來投票為台灣的民主與自由加油！

隨著選戰倒數，這群青年軍們也會在台中的各個角落現身；他們希望透過他們的勇敢，將焦慮的芒果乾轉換成實際的行動，呼籲大家明年一定要記得回家投票！

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