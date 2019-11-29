香港警方發射催淚瓦斯驅離示威者

香港新任警務處處長鄧炳強昨日向媒體表示，現有使用的催淚煙、橡膠子彈及布袋彈有效驅趕示威者，警方不時會檢討裝備，包括考慮增加威力更大的木彈。如果警隊裝備無法由美國進口，可能改由歐洲或大陸購入。

鄧炳強日昨與部分傳媒茶敘時表示，美國總統川普簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》後，即使美國不供應香港警隊的裝備，也可以從其他地區購入，包括東歐、內地等地進口裝備。他認為，如美國與香港未來切斷警務交流，美方會受影響。

鄧炳強說，目前催淚煙、橡膠子彈及布袋彈能有效驅趕示威者，避免警員與「暴徒」直接交鋒，但不會公開透露催淚煙成分，避免被揭「底牌」。警方不時會檢討裝備，包括考慮比橡膠彈及布袋彈威力更大的木彈。

《星島日報》引述鄧炳強的話說，警隊正招募共千名退休警務人員回鍋任職，協助處理各種工作，包括負責翻看監視器的調查等，預計首批人員可於12月上班，有助紓緩最前線人員工作壓力。

港媒《立場新聞》指出，1966年天星小輪加價事引發香港騷亂，警隊派出警察訓練分遣隊，曾發射木彈、催淚彈、以及實彈鎮壓，駐港英軍告介入，最終平息事件。

(中時電子報)