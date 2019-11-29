監察委員瓦歷斯．貝林（前左一）、王美玉（前左二）到雲林縣古坑華山了解咖啡產業發展情況，與咖啡業者李契螢（前右一）等人相見歡。（雲林縣政府提供／許素惠雲林傳真）

監察委員瓦歷斯．貝林（左三）、王美玉（左一）拜訪雲林縣副議長蘇俊豪（左二）和議員蔡孟真（左四）。（雲林縣政府提供／許素惠雲林傳真）

雲林花生近來發生產銷問題，監察委員王美玉、瓦歷斯．貝林28日專程下鄉關心，了解目前採收及收購情況，並前往古坑體驗沖煮咖啡及品嘗，傾聽業者對產業發展的看法。

王美玉、瓦歷斯．貝林先拜訪雲林縣議會副議長蘇俊豪及議員蔡孟真，蘇指出，豬肉、大蒜、花生等進口量逐年增加，衝擊本產，影響農民收益，政府顯然未盡到照顧農民權益。

縣府袐書長張志銘反映，雲林縣創稅能力與人均歲出實際支用明顯落差，2018年縣轄稅收占歲出比率很高，但每人歲出決算數卻僅4萬多元，為全國後段，雲林長期配合中央發展高汙染產業如麥寮六輕，請中央落實「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第11條規定，依第5級財力級次給予補助比例。

下午王美玉與瓦歷斯．貝林到古坑華山休閒農業區了解咖啡產業發展情形，關心古坑咖啡市場定位及行銷策略、品質的維護及提升、品牌的建立及認證、華山休閒農業園區休閒旅遊配套包裝等，並體驗烘焙咖啡豆，沖煮咖啡並品嘗，大讚古坑咖啡香醇果然名不虛傳。

王美玉、瓦歷斯．貝林表示，農產品產銷處理需要更細緻謹慎，才能照顧到辛苦的農民，也不致讓盤商吃虧，並到縣府受理民眾陳情。

(中時 )