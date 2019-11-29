汽、機車駕駛朋友切勿因貪圖一時的方便而任意違規停車，南市警將於重點路段大執法。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

路邊違規停車不僅僅占用車道有礙市容，也會使道路容量縮減，因而造成車流壅塞，更可能影響駕駛人的行車安全視距。台南市警察局12月起進行「違規停車零容忍」大執法，針對一般紅、黃線、公車站牌周邊停車，以及併排停車等違規加強執法。

南市警8月起陸續執行「闖紅燈」及「超速違規」大執法，接下來為維護市區道路的整齊及安全秩序，將於12月起進行「違規停車零容忍」大執法，台南市區的中華路、西門路、民族路及海安路；新營區復興路；新化區中正路；永康區的中華路及大彎路等路段都為重點區域。

交通警察大隊表示，本次的專案首重成效而非績效，開單取締僅是手段非目的，期望能藉由嚴正執法的決心，結合市民共同意識，讓所有駕駛人都能遵守秩序與守法。

同時也呼籲所有汽、機車駕駛朋友，切勿因貪圖一時的方便而任意違規停車，一時的方便道路因而為之途塞，不幸的話有可能就會奪去一個用路人寶貴的生命，只有用路人確實遵守交通規則，才能確保大家的安全。

(中時 )