國民黨總統參選人韓國瑜今（29）日和副手參選人張善政、國政顧問團成員，共同公布國政報告，在觀光政策方面，旅行公會全聯會名譽理事長、國政顧問團顧問姚大光說，要把現行「觀光局」的層級拉高，設立觀光部與相關組織，以利事權統一。同時要提升觀光基礎建設、鎖定目標市場發展旅遊特色產品、簡化潛力市場國家簽證與入境程序等。

對於觀光目標，姚大光更是喊出「2028年來台觀光的國際旅客人次要達2,000萬、外匯收入1兆元、觀光業產值占GDP比率倍增(8％以上)」。

若從現行交通部政策來看，交通部預計在明年2月定案的「Tourism 2030觀光政策白皮書」，目標2030年國際觀光客達到2,000萬人次、國旅2.4億人次。另外，台灣2018年觀光外匯總收入為137億500萬美元，約合新台幣4,100多億元。相比之下，韓國瑜國政報告的觀光目標，達成的難度不低。

韓國瑜總結時表示，這是全方位的國政報告，台灣人民望治心切，非常焦慮，他擔心現在是「世界忘記了台灣、台灣也忘記世界」，這份報告正是台灣迫切需要的，目前大選都聚焦在不入流的泥淖中，假民調、假新聞、抹黑造謠特別多，但民眾都還沒看到政策，令大家疑惑。韓國瑜說，現在提出實質政策，呼籲民眾明年用選票支持他。

韓國瑜也重申4大信念，捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持台灣自由民主，莫忘世上苦人多。同時，他也有3不改變，包含「鞏固國防，確保台海和平的方向絕不改變 」、「反對台獨，拒絕一國兩制的決心絕不改變」、「台灣安全，人民有錢的執政目標絕不改變」。

(工商 )