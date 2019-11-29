北勢國小綜合偶戲學生練習情形。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

永春國小梁山伯與祝英台相戀於萬松書院。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局與文化局共同舉辦108學年度學生創意戲劇比賽，將於12月4日至6日三天登場，在台中市立葫蘆墩文化中心演藝廳辦理；屆時學生將輪番登台，競飆演技，期能引領藝術教育的風潮，行銷生活美學涵養，同時帶領民眾進入藝術殿堂，感受美感氛圍；今年共23組隊伍報名競逐，賽事精采可期，歡迎社區民眾及各級學校師生前往欣賞。

教育局指出，本次戲劇比賽涵蓋「傳統偶戲」、「現代偶戲」及「舞台劇」三大類。參賽隊伍中不乏長年經營戲劇教學的學校，如：大里益民國小的皮影劇團，成立至今已27年，團員們利用傳統皮影戲光影呈現方式，加入創新元素─運用現代的描圖紙製偶、繪景，搭配皮偶、透明片戲偶，運用現代語言、音樂、燈光烘托演出，揉合傳統與創新。

也有學校初試啼聲，挑戰舞台表演，如：來自磊川華德福實驗教育學校，演出《偽裝分之十五》及《試試看，好嗎？》讓青年學子透過言語對話、肢體互動，搭配燈光、音樂、情境布置，引導觀眾走入戲劇世界；年年參與盛會的明德高中共有2隊報名 ，1隊是「手套偶戲」，演出《爸爸走丟了》，輕鬆的劇情頗富教育性。另1隊參加「綜合偶戲」，演出《我最特別》，反映現今社會經常羨慕他人而一味模仿，反倒忘記自己的美好。

教育局長楊振昇表示，平日各校師生積極涵養藝術美感，戲劇編導及演出實力日益深厚，每年代表臺中市角逐全國賽的劇團，均異彩大放。12月4日至6日，邀請全體市民至葫蘆墩文化中心演奏廳欣賞好戲，同時給予參賽師生最直接的鼓勵。今年賽事，無論是傳統偶戲、現代偶戲或舞台劇，都結合時事、生活趣事及教育議題，讓本次競賽備受期待。

教育局強調，除有精彩的戲劇演出，2020台灣燈會將再度於臺中市舉辦，主展區將於109年2月8日至2月23日於后里花博森林園區以及馬場園區展出；文心森林公園的副展區將於108年12月21日至109年2月23日展出，歡迎全國相揪一起來賞燈，除可欣賞各展區各具特色的花燈，亦可漫步於森林中，感受自然與科技融合之美。

(中時 )