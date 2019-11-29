台中市清水區、沙鹿區自來水管線埋設已達20年以上，且佈設管徑僅50至150mm塑膠管，立法院副院長蔡其昌爭取5000萬元經費，老舊不敷使用管線將進行汰換，總計7873公尺、共655戶受惠，預計2020年3月動工，同年10月底前完工。

蔡其昌29日邀集自來水公司第四區管理處長蕭淑貞、台中市議員楊典忠、梧棲區南簡里長蔡榮華等單位，於梧棲區召開「梧棲區興美七街等汰換管線說明會」。

台中市梧棲區及清水區自來管線，當年佈設管徑為50至150 mm塑膠管，且已埋設達20年以上，加上電力、電信及瓦斯等各項工程不斷挖修及重車長期碾壓道路，致區域管線漏水嚴重，地方一直困擾不已。

為此，蔡其昌爭取5000萬元經費，將進行老舊水管汰換工程，蔡其昌表示，管線汰舊換新使自來水水壓、水質更加穩定，讓漏水率降低，也讓台灣水資源更能受到保護。

蕭淑貞指出，梧棲區興美七街、清水區中央路、菁埔路、三田路及臨港路5段等破管率高且老舊自來水塑膠管，將汰換為石墨鑄鐵自來水管，分別為管徑100mm及200mm，合計共7873公尺，工程經費約4687萬元，共計655戶受惠，將於2020年3月動工，同年10月底前完工。

(中時 )