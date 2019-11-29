國民黨總統參選人韓國瑜今天與副手張善政、國政顧問團各組召集人發表26項政策，在國防政策部分，韓陣營主張「一短一長」，一切已實為主，貼近實戰，而預擬的國防政策也已向美方完整報告，對方也完全了解。

在外交政策方面，韓陣營主張「保障國家安全，也讓人民有錢」，推動雙邊外交，擴大多邊參與，尤其是區域經濟組織間合作，其次是發財外交，不僅由商人還有外交官打前鋒，了解當地生意機會；再者裡子外交與多交朋友，不在是傳統高高在上的外交，而是由民間團體等庶民外交。

兩岸政策部分，韓陣營的願景為「愛台灣、護中華；顧腹肚、拚未來」，首先要先消除兩岸和平穩定威脅，重建「兩岸對話架構；接著優先處理民生相關議題，庶民均享兩岸和平紅利；並推進民間有序交流機制，優化兩岸產業合作；在中華民族的基礎上，提升中華文化軟實力；推動建立朝野對話機制，尋求內部共識；兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，而是努力營造和平環境。

至於國防政策，韓陣營認為，將來若執政，由總統公布最高戰略指導文件、國家安全戰略綱要，打一個組合式國家安全政策，強調戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，最重要是讓戰爭不發生，除了靠智慧的大陸政策，還要有堅強國軍實力。

國防組召集人黃介正指出，國防不可能突然消失，也不可能突然變強，有一定延續性，針對美國已經批准或國內已建案的國防建軍，都不會推翻，但有革新看法，預擬十項國防政策，已與跟美方完整報告，對方也了解未來國防施政方向。

對於兩岸軍力失衡，黃介正說，馬英九把政權交給蔡英文，沒有看到中共戰機穿越中線威脅，主張「一短一長」，除貼近實戰、預防戰爭外，也要投資軍人，開設雙語軍校。

(中時 )