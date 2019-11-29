鄒錦峰繪畫主角以動物為主，希望透過描繪眼神及肢體型態，傳達動物純真、友善本性。（陳淑娥攝）

軍旅生涯28年退役的鄒錦峰，再放下槍桿後拾起筆桿進行繪畫創作，即日起在童綜合醫院轉角藝術空間展出個人展，34幅作品分為動物與各地建築兩大類，展期至12月30日，希望能撫慰病患的心靈。

鄒錦峰於政治作戰學校美術科畢業後就投身軍職，但一直沒有減少對藝術的喜愛，並持續利用空閒時間創作，從陸軍上校退伍後，開始專職進行繪畫創作，擅長水彩與速寫繪畫，他曾擔任過台灣世界水彩聯盟祕書長、2018亞洲速寫年會共同主辦人等。

鄒錦峰個人展共34幅作品，主要分為動物與各地建築兩大類，鄒錦峰說，繪畫主角以動物為主，因小時候家裡養很多動物，開啟對動物的喜愛與觀察，透過描繪眼神及肢體型態，傳達動物純真、友善本性，期冀給人愉悅、舒適的心靈感受，進而達到紓壓及療癒效果，也藉此呼籲大家重視動物保育。

另外，鄒錦峰從2017年開始在台灣各地旅遊速寫，做為一個「悠遊旅繪者」，也藉由繪畫來認識城市、結交朋友；速寫腳步也開始從台灣逐漸向世界延伸，新加坡、日本、馬來西亞、義大利、法國的美麗景色都出現在畫作裡。

童綜合醫院設置轉角藝術空間主要目的，希望能藉由藝術之美幫患者進行心靈療癒，進而擴展至身體上病痛緩解；這次展覽「鄒錦峰-個人繪畫展」將展出至12月30日止，希望能幫助賞畫民眾放鬆情緒，擁有愉快感受。

(中時 )