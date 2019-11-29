苗栗縣長徐耀昌認為出國考察改坐經濟艙與簽連署書為兩碼子事。（巫靜婷攝）

網路脫口秀日前發布「苗栗國」主題影片，串聯苗栗歷年的新聞片段，嘲諷苗栗財政困窘、25年未刪預算、議會爭議等問題，更在片尾發起「即刻刪預算，否則就獨立」連署，苗栗縣長徐耀昌今日於總質詢被問到連署問題，表明不會簽屬，並強調「那是兩碼子事！」。

縣議員曾玟學總質詢提到，縣府將編列250萬元預算，召集18鄉鎮市長出國考察，但其中僅縣長徐耀昌坐商務艙，其餘人員均坐經濟艙，他舉出台北市長柯文哲、彰化縣長王惠美、台南市長黃偉哲，都搭乘經濟艙出國考察替人民剩錢，詢問徐耀昌是否願意改坐經濟艙，替縣民現省5萬元。

縣長徐耀昌大方回應「沒問題！」，曾玟學隨即拿出刪預算連署書，並詢問縣長是否願意現場簽名，徐耀昌馬上回應「我不願意簽，因為這是兩碼子事！」，徐認為，他坐什麼艙都無所謂，但預算編了，一定要依法行政，而且用不完也是要繳回縣庫，「不是說多了，我就可以放自己口袋」。

曾玟學強調250萬預算，都有名列各項目要花多少錢，如果不刪除這5萬元，可能會被撥移至其他項目使用，徐耀昌則反嗆「您想太多了」，他重申「任何支出，只要是合法的就要支出，多餘的就要繳庫，不相信今年編的預算，都要花到一毛錢不剩。」曾則回應，若不刪預算，苗栗縣也只能繼續被戲稱苗栗國。

(中時 )