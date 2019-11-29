國民黨總統參選人韓國瑜昨籲支持者接到民調電話，一律回「不知道」，讓所有「假民調單位」無法再迷惑人心。韓今天再度表示，接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。

學者表示這是一種新式打法，可抵消操作民調一面倒並讓民調更加失真，未來將是一場資訊混亂戰。

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(中時電子報)