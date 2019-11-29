大政治大爆掛-無色覺醒》現代空城計 韓籲挺蔡佈疑陣 14:112019/11/29 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜昨籲支持者接到民調電話，一律回「不知道」，讓所有「假民調單位」無法再迷惑人心。韓今天再度表示，接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。 學者表示這是一種新式打法，可抵消操作民調一面倒並讓民調更加失真，未來將是一場資訊混亂戰。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜籲 接民調電話拒絕回答 17:422019/11/28 政治 韓蔡民調透露的決勝玄機 04:102019/11/29 時論廣場 蔡賴初選民調的翻版 04:102019/11/29 時論廣場 韓國瑜籲拒答民調 韓粉：現代空城計 高招！ 04:302019/11/29 政治 痛批荒謬假民調！韓國瑜約定通關密語「夜襲」玄機 06:162019/11/29 政治 韓籲拒答民調 綠營大老拋三問… 網傻眼！ 08:022019/11/29 政治 韓國瑜喊拒答民調 林忠山斷言：一刀兩刃 08:072019/11/29 政治 韓國瑜呼籲：接到民調電話 請答唯一支持蔡英文！ 09:112019/11/29 政治 韓國瑜對民調出招！網點出三優點讚：聰明 09:552019/11/29 政治 政治熱門新聞 心聲瘋傳！旅美韓粉給《關鍵》劉寶傑的一封信... - 政治 國內戰打到國際戰！范世平：韓肯定沒想到對手是美國 - 政治 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 - 政治 回應採砂石 韓辦：韓與李認識前之事 - 政治 韓籲拒答民調 綠營大老拋三問… 網傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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