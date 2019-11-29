第26屆關懷盃棒球賽出現「魔音穿腦」的加油「神曲」！那是花蓮水源國小少棒隊的家長在場邊播放，專門干擾對手的武器，那是村內大嬸的歌聲，唱得五音不全又筆叉，可是唱得很用力、很大聲，聽得快要讓人抓狂！

水源國小少棒球員打球很浪漫，打出安打只顧舉手高興、忘了觀看場上的變化，中職統一獅球員黃恩賜指正小球員，跑壘怎麼跑都沒關係，眼睛一定要看著「球」。

水源國小少棒隊打了3年的「樂樂棒球」，今年才從樂樂棒球轉為一般的少棒隊，陣中有4位女生球員，他們從樂樂棒球開始，一直到現在持續打下去。

全校擁有88名學生的水源國小打球的學生有20人，其實水源國小早在10多年前成立過少棒隊，後來因故解散球隊，今年才又重組球隊，水源國小位在秀林鄉，球員多數是棒壇少見的太魯閣族。

花蓮秀林鄉本是「棒球沙漠」，球隊少，水源國小少棒隊沒有棒球場練球，以學校的田徑場操兵，教練曾立德表示，操場大、夠用了！未來學校所在的社區要蓋個慢壘球場，屆時水源國小少棒隊有了球場可用，希望愈打愈好、進軍全國賽。

(中時 )