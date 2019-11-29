藝人陳建州與友人在高速公路體驗自動駕駛功能，卻全車上演吃牛肉麵大戲，連駕駛人都雙手捧著牛肉麵自HIGH，警方已表明將祭出重罰。「自動駕駛」出事的新聞已屢見不鮮，光是去年國內外最少發生6起嚴重死傷車禍。但國內目前並無明確定義自動駕駛罰則，因此造成不少駕駛人心存僥倖，成為馬路三寶，不但危及自己，更視他人性命為無物，政府不可不重視。

研究皆指出，所謂的自動駕駛並非「全自動駕駛」，駕駛人還是必須將手放在方向盤上。然而，藝人陳建州友人在高速公路上一邊吃牛肉麵，手腳都離開控制工具的行為，其實已經違反自動駕駛最初的的設計初衷。

根據法規，我國目前並沒有開放車輛「自動駕駛」，僅允許「自動輔助駕駛」。即駕駛仍需要保持警覺，隨時採取行動。以自駕聞名的特斯拉車隊負責人王日新曾言：「輔助是它最主要的用法，不能夠把自己整車的安全，就交給電腦，因為其實目前看起來，還是有很多值得改進的地方，我們會認為在這樣的事件中（車禍），人還是佔最重要的因素。」

這表示，自駕輔助功能只是「幫助」駕駛減低駕車壓力，而非全然的依賴電腦。雖然根據交通部法規，若是駕駛人依賴自駕而發生車禍，則肇事責任歸屬於駕駛。但是我國未全面開啟自駕，也使目前自駕出事時，產生「無法可管」的窘境，僅能依靠《道路交通管理處罰條例》等交通條例進行罰鍰。隨著自駕的紛爭愈來愈多，也凸顯出立法的迫切性。

陳建州不良示範！ 使用自動駕駛仍會受罰

(中時電子報)