明年2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜在民調似有不斷走下坡跡象。讓不少韓粉「夜不能寐」。但韓國瑜今天似乎早有預感，反倒是呼籲支持者，接到民調電話，應該拒答或說唯一支持蔡英文。有一說認為可能一個原因正是媒體近乎海嘯般的黑韓。才導致韓選情一路下滑。對此，今天多個韓粉社團也瘋傳一位旅美台僑，致媒體節目主持人「劉寶傑的一封信」。

一個臉書名為San Ching‎的帳號，在「村長全國粉絲團」、「2020韓國瑜總統後援會(總會)」等多個韓粉社團發文。自述他是劉寶傑的長期忠實粉絲。全文節錄如下：

給劉寳傑的一封信：敬愛的寳傑，我是一位在美國求學，就業，結婚生子的臺灣人，雖然已經離臺二十多年，可是心中完全沒有離開臺灣，其中一個重要原因是長期收看你的關鍵時刻。從太空到地心、從歷史到人文、從外星人到奇異現象，儘量每集都收看, 心中充滿感謝，尤其在親朋好友的聚會中，都會把近日看到的關鍵時刻總結成重點分享給他們，而且還原現場的氣氛。所以他們給我一個外號叫做 「金寳山」有別於劉寳傑，還建議我回去當你的代班主持人，有時候鄉愁嚴重的時候，感謝有你，讓我不會覺得離臺灣太遠。

去年由於韓國瑜現象，你們帶頭來報導高雄的選舉，雖然說話表情有些誇張，可是全部都是基於事實而論，不但讓韓國瑜的聲勢大漲，你們的收視率也屨創新高，尤其這些討論都是和當地低收入的庶民實況有關，還會請庶民來談談當地的辛苦，發掘出許多庶民名嘴，你們苦民所苦體貼民意的精神，還有愛心和關懷更是佩服得五體頭地，你也應該是最能瞭解韓國瑜的新聞媒體人。

可是到了總統大選，東森高層易主，連邀請的來賓也都大多換掉成綠色名嘴，因此整個節目都反轉過來，您應該也知道未來的關鍵時刻會變成什麼樣子，藍綠色彩的節目在所難免，只要講道理，我還是會繼續收看你的節目，可是看了幾集之後發現，太多的討論部分都違反倫常，歪曲事實，不得求証，甚致許多在評論之前就直接涉及人身攻擊和污辱，後來我就不再看關鍵時刻了。

隨便舉個例子，節目來賓老是說他某個上午沒安排拜廟等外出行程，就直指他偷懶在家睡大覺！更堅信以後當總統就不會做事，繼續偷懶等等抹黑的敍述。你們不覺得像是個惡婆婆在左鄰右舍間抱怨媳婦偷懶偷吃一樣嗎？你們有任何証据看到他在床上睡大覺嗎？韓國瑜不可以在家上線和重要人事商討大事嗎? 他不可以規劃這幾天的活動內容嗎？他不可以看看幕僚為他整理的資料嗎？你們不是看過他還自己洗衣服整理家務嗎？你們有沒有拿出10%的這種力氣來對付執政的蔡英文？不是應該要質問執政黨來為人民把關嗎？你家的小孩子如果在學校？老是被老師同學如此批評，你心中會是做何感想？這是不是已經成為霸凌的行為了？

我不是媒體人, 可是我深深地相信，新聞媒體人擁有最寳貴的第四權來報導真相, 尤其是要為人民百姓來監督政府，可是現在完全相反了，私菸案呢？火車三百萬案呢？東廠案呢？外交斷七國案呢？燃煤污染肺癌呢？眾肥貓事件呢？慶富案呢？公投脫鈎呢？一例一休問題呢？蔡英文學位問題呢？

反而幾乎重心百分百地放在一個在野黨的總統候選人身上，而且極盡嘲諷且無道德地用一些雞毛蒜皮的事情來攻擊他。連別台都澄清的事實，你們還持續在抺黑中傷韓國瑜，不是幾分証据說幾分話嗎，我們多轉幾台節目許多事情都明瞭了，你們以為我們都是白吃嗎？這是一個新聞媒體人應該做的事嗎？

再舉一個例子，你們說國民黨立委都以韓國瑜為恥，大海報都不願意和他合拍，還以高雄的黃昭順為例子。結果呢？黃暐瀚就馬上打電話去給黃昭順求証，結果海報是換了，可是內容完全和你們所說的相反，你們這種自我揣測造謠生事做多了以後，還剩下多少的可信度？

某位韓粉在臉書社團貼文給政論節目主持人 劉寶傑的一封信，已有數百次的分享。(圖/取自 村長全國粉絲團 臉書社團)

最近已經好久沒有看你的節目了，不過由於熱愛你主持的節目，偶而還是會回去看看你們的討論，儘管看到參加的都是綠色的來賓。可是還是時常看到一半就不得不停止收看，不是因為是非黑白對錯的問題，大部分是因為內容都扯得太遠太沒道德了，社會真正需要的不是無証据的漫駡抺黑。

寳傑，以從事新聞專業多年的你來看，如果不是民進黨從當時北農的步步進逼，韓國瑜會走到今天的地步嗎? 他真的是中共的代言人嗎? 他真的是又懶又不做事嗎？他真的是逃離高雄嗎？ 為什麼他走到任何城市就有無數的庶民歡呼期盼，且熱烈滿眶也發生許多感人的故事？為什麼蔡英文只有便當和遊覽車還有許多人提早離開？為什麼？聰明的你及你的良心絶對早已有答案。

那些惡毒喪失天良的綠色名嘴，為了名為了利, 說出那些違反道德的話, 我也就不批評論斷他們了，但你為什麼要有這麼大的反差轉而違背良心來做出完全相反的事？請用你的職業專業來判斷, 接下來韓國瑜的造勢活動一定會驚天地泣鬼神！我預估還會有個同時百萬人的大造勢。如果你沒有機會參與到這個歷史盛事，一定會非常遺憾，他們如果有了你額外的報導，一定會比以前的高雄造勢還要轟轟烈烈。

寳傑, 我相信你這幾十年來所賺的錢早已經不愁吃穿了, 在新聞媒體界的地位也夠崇高了，若覺得綠色東森讓你有違良心, 誠心地建議你直接轉到別家媒體，中天或是TVBS都可以，他們百分百都很樂意。寳傑可以沒有關鍵時刻，可是關鍵時刻不能沒有劉寳傑，因為你就是關鍵時刻，你隨時可以讓關鍵時刻發光發亮。

你的節目定位太重要了，不要再為了綠化的東森做出違背良心的事，身為你數十年的忠實粉絲, 無為名和利，所有的論述你都可以看得出來，全部都是為了劉寳傑，請您一定要深思我的建言，最後這一個多月可以創造你人生的另一個高潮, 有太多事情是用錢都換不到的，一起來參加韓國瑜的歡樂盛會吧！

(中時電子報)