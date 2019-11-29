蔡英文參加警政署務會報 頒發工作獎勵金 14:462019/11/29 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統。(取自蔡英文臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文29日下午2點30分，將再內政部長的陪同下，循例出席警政署年終署務會報，並頒發維護治安工作獎勵金給各警察機關代表，以慰勉、肯定警察同仁維護治安的辛勞。 (中時 ) #獎勵 #維護治安 #治安 #警察 #警政署 也許您會感興趣 推薦閱讀 富櫃200指數夯 獎勵再加碼 04:102019/11/25 證券．權證 JK人氣奪冠獎勵吃蟲 04:102019/11/25 娛樂新聞 對台26條落實情況良好 陸國台辦：福建獎勵3台企近5000萬 10:372019/11/27 兩岸 佳里警執勤添裝備 在地企業霸氣全包了 15:122019/11/27 生活 海巡署前副署長胡意剛酒駕 緩起訴罰8萬元 15:592019/11/27 社會 獎勵兒子考好成績 父母豪送1萬令吉鈔票花束 17:172019/11/27 國際 修法嚴格規範原民自製獵槍？警政署：勿以訛傳訛 18:042019/11/27 社會 警局探望大哥被阻 男罵警「三小」送辦 18:342019/11/27 社會 落實26條 閩提供台企增資獎勵 04:092019/11/28 話題觀察 我當然要挺警消 04:102019/11/28 時論廣場 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 耿繼文告發憲兵指揮官黃金財違反選罷法 - 社會 情侶打野砲 男子硬不起來酒瓶強頂妹妹掛彩 - 社會 王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職 - 社會 98歲少將迷山2日…態度超淡定 警消：當過將軍果然不同 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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