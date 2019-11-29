其他網友則紛紛表示「我上班開真的爽」。（擷取自韓國瑜後援會）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上任後積極推動路平專案，讓許多市民有目共睹。有網友貼出三張照片，並表示高雄最爛的路剩最後一哩路，全線快完工了。該網友也回文發誓，這條路「20-30年來第一次平坦紮紮實實」。

韓國瑜上任後力拚路平，雖令許多在地人有感，但也曾引來爭議。網路名人「館長」陳之漢曾在直播時批評，「如果韓國瑜只會鋪路，那去找個鋪柏油30年的『阿北』來當市長就好啦」。

有名網友則在臉書粉絲專頁「韓國瑜後援會」貼出三張路面平整的照片，並表示「小港機場中山路連沿海路中鋼小港，高雄最爛的路剩最後一哩路！全線快完工了，高雄的門面！」該網友也回文強調「我在地高雄人！我超有感」，並發誓「20-30年來第一次平坦紮紮實實」。

其他網友則紛紛表示「我上班開真的爽」、「路平真好，唯一支持韓國瑜」、「這次返台投票就可以親身體驗這條美麗的大道」、「我也是高雄人！路平超棒，謝謝韓市長團隊的努力」、「真的很羨慕～～台北人嫉妒中」、「那些用路人真幸福」、「幾十年從來沒有這麼平整過，韓市府團隊太棒了！」、「之前的印象是坑洞特多，現在好平」。

(中時電子報)