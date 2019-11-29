天冷吃鍋竟有可能病從口入。有名男子因吃麻辣鍋，未將豬肉煮熟，竟感染腦囊蟲病，出現抽搐、吐白沫的狀況，一檢查竟發現腦袋裡長滿寄生蟲，所幸治療後恢復健康。醫師建議，確實將肉品煮熟，能預防寄生蟲感染。

根據《澎湃新聞》報導，近日大陸浙江省有名朱姓男子在家煮麻辣鍋，吃完竟全身抽搐，口吐白沫，緊急送至浙江大學附屬第一醫院治療。經檢查後，黃建榮主任醫師醫師表示，參考朱男吃麻辣鍋有涮肉片，結合頭部核磁共振的結果後，診斷是罹患腦囊蟲病，最後引發癲癇，所幸治療後，朱男已順利出院。

黃建榮說，腦囊蟲病是1種寄生蟲感染的疾病，民眾如果吃到未煮熟的受感染肉品，寄生蟲會在體內產卵，鑽入血管內，順著血管移動，最後累積在大腦，導致患者出現抽搐、吐白沫甚至昏迷等狀況，而朱男吃麻辣鍋涮肉片，可能因湯底是紅色的，而沒注意到肉是否有煮熟。

根據美國醫學研究指出，不幸感染腦囊蟲病時，可透過藥物治療，但治療過程可能併發其他問題，相當麻煩，因此建議平時做菜用的砧板能生熟分離，並確實煮熟食用的肉品。

(中時電子報)