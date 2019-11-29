網傳浙江衛視大砍人。（圖／翻攝自圈內扒爺微博）

高以翔27日凌晨在寧波錄製《追我吧》過程中發生心源性猝死，享年35歲，事發後外界將矛頭指向節目組和浙江衛視，節目何去何從引發外界關注，網上則傳出浙江衛視內部高層為此震怒大砍人，節目總導演跟總製片被炒魷魚，未來會嚴格重審運動型綜藝節目與網綜。

《追我吧》今年10月開錄，11月8日才播出首集，才播出了3集就出人命，事件發生後，有網友曬出節目當時招商記者會的照片，節目定位為「都市夜景追跑競技秀」，而策劃理念和標語竟是「挑戰遊戲+瞬間死亡」，如今一語成讖，令人不寒而慄。

《追我吧》當時推出就以高強度的挑戰內容為主打，例如攀爬70公尺高樓、高空滑翔等，但因節目組醫療急救觀念不足，錯失了寶貴救援時間，枉送一條性命。對此，浙江衛視內部傳出「全員追責」，似乎意圖斷尾，總導演和總製片都被辭退，網友則酸說：「釋小龍的助理，18歲，溺水身亡的時候就說整改。現在非要輪到明星出事才來追責。太晚了不是嗎」、「用人命換來的整改也太慘痛了」、「別整改了，直接消失吧」、「沒有法律責任嗎」。

(中時電子報)