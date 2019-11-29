論文再惹議！被揪444個錯字 蔡：35年前打的

政大國關中心研究員嚴震生昨日表示，他仔細看了國圖公布的蔡英文總統博士論文，發現444個錯字，而且美式英文、英式英文併用，因為這篇論文，學術界開始懷疑英國及倫敦政經學院授予博士學位有何公正性？蔡英文今天回應，35、6年前的論文，那時候都是用傳統的打字機，而且又是學生自己打的，也沒有軟體可以檢測打字的錯誤，所以論文裡面有打字的錯誤在所難免。

立法院教育及文化委員會昨天召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則公聽會」，政大國關中心研究員嚴震生嚴震生說，他看了國圖公布的蔡英文總統博士論文兩次，第一次看出100多個錯字、第二次看出400多個，舉例來說，until寫成untill，而且美式英文、英式英文併用，大小寫不一致，格式也很混亂，左右對齊未從一而終。

「我指導的博士論文，2、30個錯字就讓我受不了，蔡英文總統的論文有400多個錯字，不知道是怎麼通過審查的。」嚴震生說，一本論文有400多個錯字，論文審查委員不可能不在意，因此他認為英文總統的論文很有問題。

蔡英文今天回應，35、6年前的論文，那時候的打字都是用傳統的打字機，而且又是學生自己打的，也沒有軟體可以檢測打字的錯誤，所以論文裡面，尤其是很長的論文，有打字的錯誤其實也是在所難免。

(中時電子報)