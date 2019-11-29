2019誠品書店排行榜】年度選出的10本好書中，以王薀老師《靜坐之後》最為特殊，它是老師有關靜坐書籍中的最新力作，延續前兩本的內涵，為讀者帶來道家功法及竅訣，持續獲得現代大眾的簇擁及歡迎。王薀老師是誠品書店及博客來網路書店暢銷榜上的常勝軍，榮賀2019誠品書店全年度健康生活類第一名，去年此時亦以華文小說《阿賴耶之人狐傳奇》登上年度排行榜，成為兩年先後唯一蟬聯的華文作家。

在《靜坐之後》老師以豐厚的人文素養以及特有的筆觸，融鑄東方文化精髓以及現代西方哲思於字裡行間，形成令人反思再三、回味不已的著作，它帶給讀者充沛的正向力量。對於忙碌的現代人是一帖心靈的清醒劑，更是養生健康的不二法寶。因為唯有身心靈的正向追求與淨化，才能達到完美人格的建構，因而建立和樂的社會。

而同時王薀老師也關懷到西方世界的群眾，值得一提的是，他的英文新書《通往青城山之路》在Amazon 網路書店得到西方讀者的熱烈迴響，在800萬冊的書籍市場競爭中脫穎而出。自上市以來，名列美、加、英、法、德等多國 【新書排行榜】第一名的殊榮，並登上24分類暢銷榜。這在華人作家中，可說是絕無僅有的。也顯示王薀老師受到西方讀者的愛戴，而他正藉由其著作將東方文化再次傳遞到西方。「東學西漸」，老師正扮演者「文化使者」的重要角色。

《通往青城山之路》揭露了道家的許多不傳心法，為讀者開啟一扇了解道家兩千多年來修煉傳承的大門。平易近人的文字、深入淺出的講解，立即上手的功法，把歷代尋道者如何淨化自我的養生方法，帶給國內外的讀者。

不管《靜坐之後》或《通往青城山之路》，王薀老師由東方哲學、道家文化及現代種種新思潮中，為我們指示出了一套不同尋常的安身立命之道，讓我們在這個新舊交替，潮流幻變之際，不至於徘徊迷惘於人生的歧途，而能反照於內心的省察，時時看住「自心」，無時或忘。由己及人，己立立人。由此書中而能獲取到寶貴的智慧，或許才是王薀老師寫此書的「初心」。而書中的任何「一言」，你能「足法」，那你也可算是善於讀書了。欲知更多詳情請洽王薀老師官方網站。

王薀老師的英文新書《通往青城山之路》在Amazon 網路書店得到西方讀者的熱烈迴響，登上二十四分類暢銷榜。

王薀老師的英文新書《通往青城山之路》

(中時電子報)