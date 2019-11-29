台北地檢署(圖/報系資料)

曾任親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任的張書維，今年3月間遭2名電視台女記者指控，在ktv及摩鐵襲胸且意圖脫褲性侵，張書維事後辯稱絕無此事、遭設局仙人跳，反告2女誣告，全案移由新北地檢署偵辦，檢方今偵結，依妨害性自主及性騷擾防治法將張書維起訴；至於誣告部分，2名女記者則獲不起訴處分。

全案源於今年3月間某週刊爆料，張書維與2名女記者及地方人士餐敘，結束後眾人到KTV續攤，張書維卻在包廂內酒性大發，先對A女襲胸、掀裙，還強迫B女一起到摩鐵休息，在摩鐵脫褲意圖性侵。

事後張書維反告2女誣告，澄清絕無性侵一事，並拿出摩鐵監視器畫面證明，當時B女衣物完整離開摩鐵，怒斥自己根本是被人設局仙人跳。

新北地檢署今偵結，依妨害性自主及性騷擾防治法將張書維起訴，至於張書維反告誣告部分，2名女記者則獲不起訴處分。

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(中時 )