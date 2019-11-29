由河智苑、尹啟相、張勝祖領銜主演，經典韓劇《對不起，我愛你》的導演、作家再度合作打造的最新韓劇《巧克力》，劇情講述原本夢想成為廚師的腦神經外科醫生和義大利世界料理大會出身的女廚師，互相療癒過往傷痛、為需要臨終關懷的人士提供美食的溫暖療癒愛情故事，28日在首爾九老區舉辦新戲記者會。

總是演出不同類型角色的韓劇女王河智苑時隔兩年重返小螢幕，為了演出《巧克力》劇中的女廚師，不僅向媽媽惡補韓式料理，還特別跑去梨泰院的義式餐廳學習，當在記者會上被問到是否有親手下廚給劇組人員、演員們吃過時，笑著透露曾經有親手煮義大利麵給導演和工作人員，並很有自信地說「很好吃對吧」，沒想到導演李亨民拿起麥克風卻只發出了很長的「呃…」作為回應，讓主持人趕緊提醒道「導演在這種氣氛下回答不好吃的話會有點那個吧」，有趣又自然的插曲令全場爆笑連連。

g.o.d成員尹啟相間隔三年再度演出電視劇，但由於《巧克力》劇中有大量各種在鄉村、原野上燒飯做菜及美食、用餐的畫面，讓尹啟相笑說拍攝期間都會和工作人員互虧「我們是在拍《一日三餐》嗎？」，並透露這齣事前製作的戲劇是遠赴希臘取景拍攝的，在當地鄉間放眼一望無際的綠色景象讓自己印象特別深刻，而且這樣的畫面應該也對觀眾的眼睛會很好，幽默發言也讓人對此劇畫面究竟有多美埋下了期待的種子。

在前作《男朋友》中飾演宋慧喬前夫的張勝祖，於《巧克力》劇中依然是飾演有顆溫暖的心的角色，不過這次卻必須將溫暖藏起來，而且又不想被人搶走自己所擁有的，充滿了許多無奈進而產生了變化，因此和前作的角色會有些不同。又由於《巧克力》是個著重在人性面的故事，張勝祖希望藉由此劇可以讓觀眾感動到哭，又在獲得療癒之後發出微笑，讓主持人忍不住吐槽他「你到底是要人哭還是要人笑啊」。《巧克力》30日起每週六、日上午十點於friDay影音獨家跟播。

(中時 )