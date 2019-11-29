伊斯蘭國（Islamic State，IS）周四宣稱，兩架法軍直升機會在西非國家馬利（Mali）相撞，導致13人喪生，是他們所致。這起事故是在周一發生，也是近40年來，法軍死傷最慘重的一起事故。

(中時電子報)