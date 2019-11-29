致命導演法軍直升機相撞 IS認了 14:402019/11/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊斯蘭國（Islamic State，IS）周四宣稱，兩架法軍直升機會在西非國家馬利（Mali）相撞，導致13人喪生，是他們所致。這起事故是在周一發生，也是近40年來，法軍死傷最慘重的一起事故。 (中時電子報) #IS #法國 #直升機 #相撞 #致命 #伊斯蘭國 也許您會感興趣 推薦閱讀 用了牛刀！美軍突襲IS首腦大動員 13:212019/10/28 軍事 非炸爛不可！美為這毀了IS首腦巢穴 17:282019/10/28 軍事 ISIS大募集 向台港新加坡外傭下手 14:212019/11/11 國際 軍事熱門新聞 陸國產AIP潛艇突破零障礙 出口東南亞創佳績 - 軍事 致命導演法軍直升機相撞 IS認了 - 軍事 偵察兼打城市戰 陸測試天羿無人機 - 軍事 核動力先算了 陸要建第4艘航母 - 軍事 竊美國核彈機密的第4號蘇聯間諜終於曝光 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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