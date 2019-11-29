國民黨總統參選人韓國瑜與副手張善政、國政顧問團各組召集人公布26項政策，期盼停止抹黑烏賊戰，將選戰導回政策正軌，在退休安養政策方面，承諾要重建退休安養制度，重啟協商，立即廢止有關所得替代率調降的公教年改政策。

此外，韓陣營主張社會保險與職業退休金分別計算，依各該規定足額發放，軍警消及危勞公務員的退撫及社會保險保費均由政府負擔，並建構專業自主基金，以追求最高利潤，同時要建置「庶民多層退休安養體系」，以轉業自主、領繳自主等精神，優化安養體系。

在勞動政策方面，韓陣營主張保障低薪青年勞工退休生活，政府相對提撥3％「自提退休金」入勞退帳戶，並修正「就保法」，因應經濟不景氣勞工自願性縮減工時，提供薪資六成補助；自僱型與獨立工作者也納入就保制度，勞工生育第二胎以上，延長育嬰留停津貼，並承諾兩年內要編列1千億撥補勞保基金，翻修不合時宜法令，賦予勞資雙方更多工時協商彈性，保障勞工基本權益。

搶攻青年支持，韓陣營的青年與創新創業政策提出「高薪就業、全球創業；人人有屋住、置產有機會」願景，主張設置「青年發展委員會」，統籌協調跨部會青年發展政策，成立青年願景工程基金，建立台灣成為科技創業夢想基地，而且要推動都更閒置校舍及公有閒置房舍，打造幼青銀共居環境，並提供「自立成家基金」，落實青年參與國家社會發展策略規劃，讓海漂青年返鄉。

韓陣營在觀光政策也拋出具體承諾，目標以2028年來台觀光人次達2000萬，外匯收入1兆元，以及觀光業產值占GDP比率倍增達8％以上。

另外，韓陣營也訴求成立環境生態部，監控並降低空氣污染，動態管控汙染源頭，打造永續低碳家園，以及成立氣候與生態應變基金，以每年200億至300億為度，改革環境影響評估制度與流程。在能源政策方面，韓陣營提出將減少跨區供電，逐年減少燃煤發電，降低空氣污染，推動產業轉型及節能，降低用電成長，以及遵守公投決定，落實「以核養綠」策略。

(中時 )