國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政29日下午赴南港軟體園區，與電商夥伴座談，韓國瑜表示，貨要是出不去、人要是進不來，就算諸葛亮再世也無法做賺錢生意。

韓國瑜下午與電商業者座談前，他致詞指出，1個月後全球電商營業額約1兆美金，等於30多兆台幣，這是多龐大的商機，但所有生產者都會遇到問題，貨要是出不去、人要是進不來，諸葛亮再世也無法做賺錢生意。

他表示，如何製造出好產品後，讓想要用的消費者知道訊息、了解品質，這是非常重要的挑戰，以擔任高雄市長經驗，有感於很多年輕人返鄉創業，不管是農、漁或其他，最後卻失敗收場，從城市回到鄉下是滿腔熱血，不管是務農或水產，把溯源、有機、認證做好，有了通路卻沒有好的價格，曲高合寡或無人問津，所以必須把這些小經營者訊息傳遞出去，所以打造資訊平台，不用花很多錢，一樣可讓消費者知道。

韓國瑜說，現在電商可以做到消費者對著電視機，直接對電視裡出現的蘋果、女主角耳環下單，這種商業模式不得了，未來不管是大數據、AI、電商、消費者或生產者全都一體化，未來重點是如何運用媒體達到電商創業者的立足點和創業點。

不過，韓國瑜也提到，令人擔心的是，40多年前，八點檔製作一集給100萬台幣，現在還是1小時節目，物價漲那麼多，但只剩80萬，這裡面有很多電商或產品的機會，如果把電視、電影創意產業提升，都會有良性影響，今天來這展開傾聽之旅，了解未來政府可以做什麼，能為各位做什麼。

(中時 )