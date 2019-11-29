「得民調者得痔瘡」爭議未歇，火熱話題又起，國民黨總統參選人韓國瑜要求支持者拒答民調，藉此破解民調下滑對他不利的氛圍。學者包正豪說，韓國瑜使出這一招，讓民調分析難度拉高到讓人崩潰的地步，這是要搞死做民調的人嗎？

韓國瑜要求支持者拒答民調，很多人搞不懂這是哪一招？淡大蘭陽校區教授兼院長包正豪今在臉書發文評論，這對做調查研究的人是災難，對做策略研究的人卻是新梗，換言之，就是「有一好沒兩好」。

他在文中提到，韓國瑜這招，該跳腳的是調查機構（民調公司/媒體）吧！這下簡直讓民調分析的難度拉高到讓人崩潰的地步，是要搞死我們這些做民調的人嗎？

對於韓國瑜出怪招，民進黨主席卓榮泰批這是鼓勵選民造假。不過，包正豪覺得卓榮泰的反應很怪，受訪者願不願意接受訪問？訪問回答什麼？這些都是受訪者的自由啊！沒有一條法律規定：「受訪者接到民調電話必須要『誠實答覆』」。卓榮泰頂多可以抱怨一下，這樣干擾了民進黨（或幫其他機構一起）調查的難度而已啦！

包正豪說，雖然很煩韓國瑜這招，原本就在煩惱怎樣測量藍軍支持者的流向，現在更難了。但是從競選策略研究的角度來看，好像真的有可能可以破掉民進黨目前想要「讓藍營支持者灰心不投票」的策略。

(中時電子報)