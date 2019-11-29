高以翔因錄製大陸節目《追我吧》猝死，製作單位未在第一時間搶救遭到痛批，接著更有當天參與錄影的網友爆料，當高以翔昏倒所有來賓都衝出去時，竟還有導演事不關己在旁嗑瓜子，冷血行為根本人神共憤。

根據《噓！星聞》報導，當天參與錄影的群眾大多目睹高以翔倒下，但因為受到節目組威脅不敢揭露真相，有位沒綁定身分的觀眾透露，高以翔被發現有異狀時，節目組竟未中斷錄影繼續拍攝，當時只聽到黃景瑜怒吼：「別拍了！醫生都幹嘛去了」，至於主持人則是哽咽安撫觀眾，並表示都是節目組的錯，與任何藝人都無關，但此時卻發現有內場導演似乎不當一回事，還在旁悠閒地嗑瓜子，冷血舉止讓人大嘆心寒。

不過如今卻爆出原定要停播的《追我吧》，被發現在浙江衛視節目表當中，今晚9點35分依舊照常播出，立刻引發網友撻伐圍剿，就連粉絲在事發地發起追思會，獻上大批花束和卡片，都被自稱浙江衛視工作人員以「沒什麼人盡早收掉」為由，要求盡快整理現場。

(中時電子報)