鮭魚深受許多人喜愛，而鮭魚生魚片更是大家到日式料理店「必點」的菜色。橘紅色的肉體加上肥美鮮嫩的肉質，凡試過必成主顧，但有礙於單價不便宜，常常吃得不夠過癮。不過有間店裡的鮭魚握壽司，被譽為有著「平價大分量」的鮭魚生魚片，量大到一口吃不完，不僅是深受老饕愛戴，更吸引日韓觀光客慕名而來。

這間日本料理位於西門町商圈附近，最有名的就是超大分量的鮭魚生魚片，想要一飽口福、大啖鮭魚肉，來「三味食堂」就對了！據網紅《琪姬女子》的實地參訪，親自解鎖這間總是人滿為患的，平價鮭魚生魚片神店。

「三味食堂」享負盛名，可以直接從店門口的排隊人潮來驗證，《琪姬》2人組特地挑平日中午，卻依舊等了4,50分鐘才成功入店，據她們透露，晚上的人潮更是人滿為患，且不時能看到日韓遊客專程而來，想必深受他們喜愛。

超大分量的鮭魚生魚片，想要一飽口福、大啖鮭魚肉，來「三味食堂」就對了！（摘自中時電子報、琪姬女子）

鮭魚肚一份3條，肉量依舊給力，鮭魚肉切得又厚又長，直接不沾醬吃，就能嚐到魚肉的鮮甜與表面上的細膩油脂。（摘自中時電子報、琪姬女子）

店裡菜色豐富，海鮮類應有盡有，鮭魚握壽司的量，真的是超級大！拿筷子一翻，底下還有一層，給的分量相當有誠意。而鮭魚肚一份3條，肉量依舊給力，鮭魚肉切得又厚又長，直接不沾醬吃，就能嚐到魚肉的鮮甜與表面上的細膩油脂，令人食指大動。

不只有鮭魚生魚片，還有鮭魚炒飯、炒烏龍麵或是烤干貝等料理，內用還有味噌湯供無限享用，真的不用怕吃不飽。

最後《琪姬》指出，三味鮭魚肉雖然沒有外面切的生魚片來的嫩，但是這份量絕對給足誠意。另外要注意，來朝聖的人潮真的很多，尤其是晚上總是人滿為患，所以想一嚐這間鮭魚大分量美食之前，一定要先準備好願意等待的耐心，但相信一切都會值得的。

鮭魚控必吃！學生族大推 平價版巨無霸鮭魚握壽司！（中時電子報）

(中時電子報)