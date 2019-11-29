彰化一名男子阿雄（化名）與前妻再婚1個月，就與另名女子小雅（化名）發生婚外情，2人在車內「女上男下」激戰時，被正宮逮正著提告，小雅1審辯稱剛開完痔瘡手術，不可能與阿雄作激烈性交，但仍遭法官判刑四月，上訴後大逆轉，獲台中高分院改判無罪。

據了解，阿雄與小雅在車子後座「女上男下」激戰時，被正宮與陪同的友人逮個正著，但小雅辯稱，阿雄有嚴重的糖尿病，不知他有無性功能，而且自己剛到醫院進行痔瘡手術，「女上男下」的姿勢會影響到術後癒合，不可能發生這種事。

一審法官認為，痔瘡手術不一定會影響到性交，不採信小雅說詞，將她依相姦罪判刑4月，另依毀損他人物品罪處拘役20日，皆可易科罰金。

小雅不服上訴辯稱「我有看過阿義身分證，上面配偶欄是空白的，還親口跟我說他離婚了」。由於相姦罪必須「故意」才成立，台中高分院勘驗各項事證後，小雅可能不知道阿雄已婚，因此撤銷相姦罪，改判無罪確定。

(中時電子報)