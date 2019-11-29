宜蘭頭城鎮長曹乾舜今年9月間遭人檢舉，介入頭城一間飯店的地上權招標案，以及頭城鎮公所購買Led燈泡工程發包弊案，昨廉政署傳喚曹到案約詢，由於涉案廠商設址新北市，全案報請新北地檢署偵辦，檢方訊後認定曹男涉犯貪汙治罪中違背職務收受賄絡罪嫌重大，向新北地院聲押，法院今凌晨裁定獲准。

此外，新北檢昨也一併傳喚鎮公所的盧姓工務課長到案，訊後認定他與案情無關、也不知情此事，盧獲無保請回。

據了解，早在今年年中，曹乾舜因介入頭城當地一間飯店的地上權招標案，以及鎮公所換裝Led燈泡工程發包弊案，被廉政署盯上，檢方9月間傳喚他到案，卻因罪證不足獲無保請回，但投標鎮公所的邱姓廠商被聲押迄今；昨中午相關單位再次傳喚曹、盧姓課長到案，認定曹涉案情節重大，訊後依涉犯貪汙治罪中違背職務收受賄絡罪嫌將他聲押獲准。

曹乾舜曾連任頭城鎮4屆鎮民代表、3屆縣議員，個人臉書粉絲專頁簡介還寫道，「乾舜將在鎮長任內以一貫理念，清廉務實，行正道，率領鎮政團隊一一逐夢踏實。」不料今卻因涉貪遭收押。

(中時 )