立委參選人林佳新批評黃國昌「錯的離譜」。（摘自林佳新臉書／陳淑娥台中傳真）

時代力量立委黃國昌29日指控國民黨總統候選人韓國瑜與夫人李佳芬家族，涉嫌在韓擔任立委時，將「河川地」變更為「浮覆地」，在濁水溪河床圈地採砂石牟利指控；對此，身為韓家軍，同時也是立委參選人林佳新再臉書po出當年「西螺鎮公所」公文，批評黃國昌「錯的離譜」、「比扯鈴還扯的爆料，黃老師是否選情危急了？！」

林佳新臉書全文如下：

「黃國昌」直指「韓國瑜」「李佳芬」利用民意代表身分施壓建造新堤防！

事實真相是什麼？國昌我想你錯的離譜了，而且這種爆料真的「很悲劇」，以此公文來說，受文者「韓國瑜」沒錯，但請託單位是誰？「西螺鎮公所」，內容寫的很清楚到底為什麼要建造堤防，大家自己看。

至於大家不知道的是，當時西螺鎮長是參與過鎮長，立委，縣長選舉的民進黨籍「林中禮」，而雖然黨籍不同了，但不用佳新說，你可以去打聽一下林中禮的為人再來暗示他是否跟韓國瑜勾結建堤防。

而且副本裡還有一個林國華前委員，這人在佳新故鄉受人敬重，你這種爆料是否也在暗指當初地方好像一起袒護李家？而那幾年新堤防只有興建，修繕那段嗎？！那是不是所有修建與修繕的工程都是為李家開？

這樣連結，我看連我老家的產業道路都不能拓寬和重鋪設了，比扯鈴還扯的爆料，黃老師是否選情危急了？！

＃2020大選 ＃總統 ＃韓國瑜 ＃立委 ＃林佳新 ＃黃國昌 ＃圈地 ＃爆料

(中時 )