外送平台foodpanda熊貓近日正式進駐台東，未料在28日中午就發生有「熊貓」受困沙灘事件，1名foodpanda外送元疑似為了看海，將機車騎到沙灘上，但卻太靠近漲潮線，差點被大浪捲走，所幸附近陳姓攤商看見，協助將受困的熊貓外送員機車抬到離海較遠的沙灘上，避免熊貓被海吞噬的命運。

熱心拯救熊貓的陳姓蓮藕商表示，他原本開著貨車跟太太要到台東糖廠市集擺攤，行經南迴公路三和路段時，看到沙灘上有人疑似在釣魚，想說先停車休息，看看釣客有何收穫，走到沙灘一看，竟是外送員受困沙攤。

看見外送及及機車都快被大浪給吞噬，他立即上前與外送員合力將機車抬到海浪打不到的沙灘上，讓「熊貓」免於海噬，逃過一劫。

這位外送員看起來非常年輕，年約20多歲，只知道年輕外送員被公司從西部派來台東的營業據點支援，因為看到美麗的東部海岸，就騎著機車到海灘上，可能因美景迷人才沒注意遭浪襲擊。

(中時 )