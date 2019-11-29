中科院去年底發生離譜洩密案，12億元的火箭機密資料竟出現在YouBike籃子裡，桃檢偵查發現是中科院飛彈所何姓上校臨時代打上陣，為求報告順利私自列印帶回家研讀，隔天會議結束後忘在YouBike上，桃檢認為何坦承不諱且僅是一時疏失，予以緩起訴1年，須向國庫支付10萬元。

桃檢調查，中科院飛彈火箭研究所何姓上校，負責飛彈所先鋒計畫專案管理，去年12月20日國防部軍備局召開「麒麟專案」監審作業整合團隊（WIPT）工作會議，但飛彈所承辦人張簡中校因故無法出席，何前一天電詢軍備局得知要升位階由主管參加，臨時決定代替出席。

何為了準備隔日報告「麒麟專案」基本資料、風險報告、重要工作進度及建議事項，去年12月19日未經簽奉核准，即擅自列印「麒麟專案」相關提報內容，並攜回台北市信義區住處，隔天帶著參加會議，下午3點結束後，騎乘YouBike前往大直捷運站附近，停好車去用膳，卻忘記把放在YouBike籃子內的報告文件帶走。

憲兵第202指揮部曾姓預財官正好騎到同台YouBike，驚見車籃裡頭竟是核定的機密級「麒麟專案」文件，連忙送給憲兵202指揮部保防官保管，再轉送國防部政戰局保防安全處處理。今年2月爆發後藍綠都痛批太離譜，讓價值12億元、軍方研發太空低軌道運載火箭的機密差點外洩，何姓上校除記大過調離現職，也被依過失洩漏國家機密罪嫌送辦。

桃檢考量他是臨時代打，為準備會議才擅自列印，一時疏忽遺失資料，犯後坦承不諱且態度良好，予以緩起訴1年，向國庫支付10萬元並參加法治教育。

(中時 )