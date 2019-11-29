「2019 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」今年首度移師彰化縣立田徑場舉行，更有個創舉，就是為了回饋彰化足球基層，29日首度舉辦兒童足球訓練營，陳柏良有著教練團的大力協助，讓參與的40名在地小朋友開心享受足球樂趣，教練團們也透過訓練營找回踢球初心。

本次兒童足球訓練營共有來自彰化在地的大興國小、管嶼國小、永靖國小、鹿東國小、南郭國小與東芳國小等校的足球小將參加，陳柏良坦言，對兒童足球的訓練絕大部分都是透過教練團中的呂昆錡與李盟乾規劃，但大方向就是讓孩子們享受足球樂趣，他說：「讓他們感到足球有趣，進而愛上踢球。」

參加小朋友共分為4組，分別由莊明諺、李盟乾、呂昆錡與卡孟德擔任指導教練，陳柏良則不定時會加入訓練或比賽。其中呂昆錡與李盟乾來自台電男足隊，每年暑假都有足球回饋夏令營，指導小朋友踢球可說經驗豐富，他們又都已為人父，小孩年紀也相仿，參與學童足球的指導更有感觸。

李盟乾強調，因為每年暑假的經驗，指導小朋友踢球很開心，最主要是要讓小朋友去愛上足球，多半以遊戲方式來帶動學員去認識足球；呂昆錡則強調，無論小朋友的專長在哪裡，都應該接觸戶外運動，這對小孩子的成長有很大幫助。

教練的專業指導，搭配孩子的歡聲笑語，讓彰化縣立田徑場熱鬧非凡，尤其是友誼賽時，小學員喊著「陳柏良！」、「陳柏良踢這邊！」此起彼落，更令人莞爾。陳柏良說：「看到他們開開心心地踢球，享受足球，總會讓我想起小時候選擇足球的原因，踢球是我最快樂的時光！」

(中時 )