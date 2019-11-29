良膳之嘉營養師高嘉鳳（左）、林信宏博士展示得獎牌及廣受餐廳業者歡迎的得獎料理藥膳包。（劉秀芬攝）

台南市政府為鼓勵民眾及廠商創新研發，29日舉辦「2019台南市國內外發明展得獎作品頒獎典禮」，鼓勵近一年來獲得國內外發明大獎的得主。台南市長黃偉哲親臨現場頒獎，稱讚得獎者都是台南的光榮；會場也展示得獎作品，其中良膳之嘉的料理藥膳包，沖泡簡易、營養衛生兼具，十分受消費者歡迎。

台南市學界與產業界積極參與各大國際發明展表現卓越，市府為鼓勵發明人持續投入創新研發，並落實得獎作品商品化，每年都會舉辦發明媒合與頒獎典禮，至今已邁入第7年，今年活動於台南科園區中研院南部生物技術中心舉行，除了得獎人到場，也有企業界來尋求商機。

台南市經發局表示，去年9月到今年8月間，台南市參與的11大國際發明展獲得28金、18銀、8銅牌；市府輔導的新創團隊與廠商，在高雄KIDE及泰國IPITEX發明展拿下8金、6銀、4銅佳績，獲獎率百分百。

黃偉哲也一一參觀活動會場展出的得獎作品，如遠東科技大學可感測排泄物之尿布、崑山科技大學免插電擴音喇叭、良膳之嘉藥膳料理包等等。黃偉哲表示，台灣專利品只有千分之三能夠商品化，遠低於國外的百分之一，因此還有3倍成長的空間，希望政府及學研機構加把勁，從後推一把，將得獎作品商品化。

台南產學界發明展屢創佳績 良膳之嘉獲2項發明大獎（劉秀芬攝）

(中時 )