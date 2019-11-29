台南市政府為鼓勵民眾及廠商創新研發，29日舉辦「2019台南市國內外發明展得獎作品頒獎典禮」，鼓勵近一年來獲得國內外發明大獎的得主。台南市長黃偉哲親臨現場頒獎，稱讚得獎者都是台南的光榮；會場也展示得獎作品，其中良膳之嘉的料理藥膳包，沖泡簡易、營養衛生兼具，十分受消費者歡迎。
台南市學界與產業界積極參與各大國際發明展表現卓越，市府為鼓勵發明人持續投入創新研發，並落實得獎作品商品化，每年都會舉辦發明媒合與頒獎典禮，至今已邁入第7年，今年活動於台南科園區中研院南部生物技術中心舉行，除了得獎人到場，也有企業界來尋求商機。
台南市經發局表示，去年9月到今年8月間，台南市參與的11大國際發明展獲得28金、18銀、8銅牌；市府輔導的新創團隊與廠商，在高雄KIDE及泰國IPITEX發明展拿下8金、6銀、4銅佳績，獲獎率百分百。
黃偉哲也一一參觀活動會場展出的得獎作品，如遠東科技大學可感測排泄物之尿布、崑山科技大學免插電擴音喇叭、良膳之嘉藥膳料理包等等。黃偉哲表示，台灣專利品只有千分之三能夠商品化，遠低於國外的百分之一，因此還有3倍成長的空間，希望政府及學研機構加把勁，從後推一把，將得獎作品商品化。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。