世界衛生組織WHO最新公布，台灣肺癌發生率高居亞洲第2，已成台灣新國病，預防肺癌不只要顧好呼吸道，吃對食物也很重要，研究顯示，多吃4類食材可以降低肺癌發生率。

根據統計，肺癌在十大癌症中囊括醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高，由於肺癌早期症狀不明顯，很多人發現時都已是難以救治的末期。《早安健康》報導，「英國營養學雜誌」研究指出，防肺癌可以從飲食做起，尤其應多吃下列4種營養素。

1. 槲皮素

包括紅洋蔥、蘋果、番茄、葡萄皮、柑橘類水果及綠茶中的槲皮素可抗發炎、抗氧化，防堵癌細胞擴散惡化，研究發現，攝取最多槲皮素的吸菸者，肺癌風險降了51～65％。

2. 維生素D

研究指出，補充維生素D不但可有效抑制臟器纖維化，更能夠大幅降低罹患肺癌的可能性。除了牛奶、蛋黃、香菇等食材能補充維生素D，每天接受溫和日曬10～15分鐘，也有助於身體合成足夠的維生素D。

3. 類胡蘿蔔素

《英國營養學雜誌》研究指出，多吃番茄、胡蘿蔔等富含類胡蘿蔔素的蔬果，可降低肺癌罹患風險42％。

4. 鎂

《國際維生素與營養研究雜誌》研究發現，多攝取香蕉、菠菜等富含鎂的食物，可降低罹患肺癌風險約12％，每日攝取300mg，肺癌風險約能降低17％。

台灣肺癌患者有近半數都不抽菸，台灣癌症基金會提醒，空污及廚房油煙都是防治肺癌的重點，若本身是肺癌高危險群，一定要勤做肺部健檢，透過早期檢測，發現1公分以下的早期肺癌腫瘤，以手術處理的治癒率可達85～90％。

(中時電子報)