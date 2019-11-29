有外送平台鼓勵外送員透過職業工會加入勞保，外界質疑，事業單位是否可以藉此規避，應負擔的勞保保費、就保保費及勞退等相關費用，發生職災是否可以抵充勞基法應負責任？勞動部官員表示，發生職災後，因為雇主並未負擔保費，因此無法抵充勞基法59條的職業災害補償責任。

依勞保條例規範，5人以上事業單位應為勞工投保勞保，但如果事業單位要求勞工赴職業工會投保勞健保，是否會影響給付權益？勞保局說，為保障勞工權益，如果勞工聘僱於5人以上事業單位、但投保職業工會時發生職災，還是會提供相關給付，但會針對該事業單位開罰從員工到職日起最高3年，雇主應負擔的4倍勞保、10倍就保費用，並撥提勞退至勞工個人帳戶。

以基本工資23100元計算，每月雇主應負擔勞工保險普通事故保險費為1617元、就業保險費用為162元，若達最高3年未為勞工投保，勞保可處23萬2848元罰鍰及就保5萬8320元罰鍰，還要要求雇主補提6％的勞退。

勞動部官員說，如果確認為僱傭關係，即使勞工投保職業工會，因雇主未負擔保費，仍無法抵充勞基法職災補償責任。

(中時 )